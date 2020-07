Saint-Triphon (VD)

Un conducteur de quad se tue sur l’A9

La police cantonale vaudoise a lancé un appel à témoins après un accident mortel survenu tôt samedi matin sur la voie d’engagement de Saint-Triphon, direction Villeneuve.

Samedi 4 juillet vers 5h30 du matin, des automobilistes ont signalé la présence d’un quad dans le talus séparant l’autoroute et la voie d’engagement. Arrivés sur place, les gendarmes ont constaté que son conducteur, un ressortissant espagnol de 26 ans habitant la région lausannoise, était grièvement blessé. Malgré les soins prodigués et une tentative de réanimation, le pilote est décédé sur place, rapporte la police cantonale vaudoise dans un communiqué.



D’après les premières constatations, le conducteur de cette machine circulait sur la voie d’engagement de Saint-Triphon montagne, en direction de Villeneuve. Dans une grande courbe à droite et pour une raison indéterminée, il a perdu la maîtrise de son véhicule qui a dévié à gauche, quitté la chaussée puis heurté un muret de caniveau en béton. Sous l’effet du choc, le pilote a été éjecté et projeté contre un élément de glissière de sécurité.