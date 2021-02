Vaud : Un conducteur de train étourdi grille trois arrêts

Des voyageurs ont été surpris de ne pouvoir ni descendre ni monter aux arrêts vaudois de Pully, Lutry et Villette, vendredi vers 17h30. Le conducteur du train régional s’est enfin arrêté à Cully.

«Quand le train était vers Pully, je me suis dirigé vers la porte. Mais, à ma grande surprise, il n’y a pas eu de stop. Alors, les passagers ont commencé à se regarder en se demandant pourquoi le train ne s’est pas arrêté.» Pendulaire de 44 ans, domicilié à Pully et travaillant à Genève, John* se demande encore pourquoi «le train a continué à griller des arrêts», vendredi vers 17h30. Le même scénario s’est répété à Lutry et à Villette, où personne n’a pu ni monter ni descendre de l’omnibus. «Le mécanicien s’est enfin arrêté à Cully. Mais il n’y a eu aucune annonce», signale John.