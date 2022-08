Valais : Un conducteur dérape et finit 50m plus bas après plusieurs tonneaux

Un accident s’est produit mardi vers 9h45 au lieu-dit «Mählböum», entre Blatten et Naters (VS). Une voiture conduite par un Allemand de 48 ans a quitté la chaussée et fait plusieurs tonneaux avant d’atterrir 50 mètres en contrebas de la route. Quatre personnes ont été blessées: l’automobiliste, son épouse âgée de 47 ans et leurs deux enfants de 12 et 17 ans.