Un conducteur fribourgeois percute un bus en France voisine et décède

France voisine : Un conducteur fribourgeois percute un bus et décède

Un accident de la route a fait un mort et quatre blessés légers mercredi, entre Gex et Divonne (F).

Un Fribourgeois de 64 ans est décédé à la suite d’une collision entre sa voiture et un bus, en France voisine. L’accident s’est produit aux alentours de 16 heures, sur la route départementale entre Gex et Divonne-les-Bains, à la hauteur de Vesancy (Ain/F). Selon «Le Progrès», l’auto s’est déportée sur la gauche et a percuté le bus, qui assurait la liaison entre Coppet (VD) et Gex.