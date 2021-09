Bulle (FR) - Un conducteur se fait pincer avec une tonne de marchandise illégale

L’Administration fédérale des douanes est intervenue pour effectuer un inventaire de ce chargement et relever les infractions commises. Résultat: près de 100 kg de viande, 200 litres d’alcool, 100 litres d’huile et 850 kg de fruits et légumes ont été importés en contrebande. Le conducteur, âgé de 62 ans, sera dénoncé aux autorités compétentes pour infractions à la loi sur les douanes, à la loi sur la TVA et à la loi fédérale sur l’alcool et la circulation routière.