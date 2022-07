Genève: Un conflit avec leur chef met des employés à genoux

«À toi le malheureux qui dois emm… les autres pour avoir un semblant d’existance (…), tu ne vaux même pas la feuille que je dépense». Ces écrits - agrémentés sur une page entière de propos injurieux et humiliants, fautes d’orthographe comprises - sont l’œuvre du responsable d’un service technique des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Il les a placardés au vu et su de tout le monde, dans le vestiaire des employés.

«Dysfonctionnement général»

Ce n’est qu’un des épisodes du conflit qui dure depuis deux ans entre les collaborateurs de l’unité et leur chef. Récemment, 12 des 17 employés ont adressé une pétition à la direction de l’hôpital pour qu’elle intervienne. «On ne cherche pas à crucifier qui que se soit, précise Sabine Furrer, d’Avenir Syndical, mandaté par le personnel. Nous dénonçons un dysfonctionnement général de l’institution, dont la hiérarchie alertée à plusieurs reprises n’intervient pas et n’encadre pas ses collaborateurs.» L’affaire de la lettre affichée au sein du service a fait l’objet d’une conciliation et son auteur s’est excusé.

Angoisses et pression

Reste que les employés «à bout» évoquent des «souffrances» au sein d'une unité où règne une «vive tension» depuis la nomination de ce responsable «sans humanité, agressif, qui intrigue et se croit tout puissant». En burn-out, Yan* assure ainsi que son chef «a proposé à mes collègues de faire une pétition contre moi parce qu’il estime que je ne suis pas vraiment malade, que je fais du tourisme médical et mène la belle vie».

Des collaborateurs confirment et assurent qu’il y a eu d’autres arrêts de travail liés au climat délétère du service. Michel* dit «angoisser d’aller bosser». Luc* embraye: «On ne se sent pas protégés par la hiérarchie». Pour Yves Mugny, secrétaire syndical, «les tensions sont tellement vives que c’en est effrayant. On ne sait pas jusqu'où cela peut mener et les HUG laissent faire. Est-ce pour faire pression sur le personnel?»