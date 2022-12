Guerre en Ukraine : Un Congrès américain en bleu et jaune pour accueillir Zelensky

L’arrivée de Volodymyr Zelensky se fait sous les vivats des élus debout pendant près de deux minutes, un drapeau ukrainien étant même déployé par trois élues. Certains républicains, comme les très trumpistes Lauren Boebert et Matt Gaetz, choisissent cependant de ne pas se joindre aux applaudissements de leurs collègues. Le discours de Volodymyr Zelensky s’étire pendant plus de 20 minutes, et se trouve ponctué de nouvelles ovations et parfois de quelques éclats de rires, comme lorsque le président ukrainien s’aventure à un jeu de mots sur le nom de Vladimir Poutine.