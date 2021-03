Nucléaire iranien : Un Conseil des gouverneurs de l’AIEA sous haute tension

La récente décision de l’Iran de limiter les inspections de l’AIEA sera au cœur des discussions cette semaine du Conseil des gouverneurs, qui devra trouver un équilibre entre fermeté et retenue pour ne pas compromettre les chances de sauver l’accord de 2015.

Le plan d’action global commun ne tient plus qu’à un fil depuis le retrait américain en 2018 à l’initiative de Donald Trump, et le rétablissement des sanctions. Si Joe Biden a promis de revenir dans l’accord, l’Iran a jugé dimanche soir que le moment n’était pas approprié pour se réunir, «compte tenu des récentes positions et actions des États-Unis et des trois pays européens (France, Royaume-Uni, Allemagne)».