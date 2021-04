Ils insistent, les élus du Parlement. Alors que la proposition de faire passer le nombre de conseillers fédéraux de sept à neuf a été rejetée à de multiples reprises sous la Coupole (la dernière fois en 2016), l’idée est une nouvelle fois lancée. C’est la conseillère nationale Nadine Masshardt (PS/BE) qui a déposé une initiative en ce sens il y a un peu plus d’un an. Ce vendredi, la commission des institutions politiques du même conseil a voté pour par 14 voix contre 9.

«Un Conseil fédéral composé de neuf membres permet de mieux représenter non seulement les rapports de forces entre les partis politiques, mais aussi les genres, les différentes régions du pays et communautés linguistiques», note la commission dans son communiqué. Les Tessinois n’auraient plus à se battre bec et ongles pour obtenir un siège. Les Verts pourraient enfin obtenir le siège (ou les sièges) sur lesquels ils lorgnent depuis belle lurette. Le PLR pourrait de son côté continuer sans peine à justifier ses deux élus.