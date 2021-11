Berne - Un Conseil fédéral à neuf membres: c’est bien parti!

Tentatives échouées

Une plus grande diversité au Conseil fédéral

«Entre-temps, note la socialiste vaudoise, il y a eu de nouvelles élections fédérales, et le renforcement de partis, avant cela peu représentés, a donné un autre sens à cette proposition.» D’une part la sensibilité de l’électorat n’est plus représentée qu’à 70% au sein du Conseil fédéral, alors que dans les grandes heures de la formule magique, cela représentait 90%. Par ailleurs, l’évolution montre que les formations politiques, hormis l’UDC, ont tendance à se situer dans une fourchette entre 12% à 17% des voix: «Cette balkanisation des forces politiques demande une plus grande intégration au Conseil fédéral».

Le risque de déstabiliser le système

Un Conseil fédéral à neuf membres permettrait aussi de mieux répartir la charge de travail avec deux départements supplémentaires et serait l’occasion de redéfinir le rôle de la présidence. Mais du côté de l’UDC et du PLR, avec un Conseil fédéral aussi fourni, on prendrait le risque de déstabiliser notre système, de rendre le consensus plus difficile et d’engendrer des coûts beaucoup trop élevés.