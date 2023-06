Jura: Un conseiller d’État menacé de mort

Le projet de géothermie profonde de Haute-Sorne (JU) suscite des tensions toujours plus vives. Dès sa validation par le gouvernement jurassien, en 2015, il a suscité une forte opposition au sein de la population. Quand l’initiative en vue de faire capoter ce projet a été invalidée par le Tribunal fédéral, c’est le Grand Conseil qui a pris le relais, par le biais d’une motion. Face à tant de réactions hostiles, le Conseil d’État avait préféré jeter l’éponge , au printemps 2020. Juste après, la Confédération prenait la voie inverse et annonçait augmenter son soutien financier, de 64 à 90 millions de francs.

Deux ans plus tard, le forage prévu non loin de Bassecourt, porté par l’entreprise Geo énergie Suisse, a de nouveau été approuvé par le gouvernement jurassien, moyennant l’élaboration d’un cadre plus strict en termes de risques. Ce qui n’a pas calmé les craintes de la population. Mercredi, une cinquantaine d’opposants s’étaient par exemple déplacés à Delémont pour accueillir les députés du Grand Conseil à leur arrivée. Puis, interpellé sur ce dossier au cours de la séance du parlement, le conseiller d’État David Eray a éludé la question: il a refusé de s’exposer davantage à ce sujet après avoir reçu des menaces de mort, relate la radio RFJ. Le ministre de l’Environnement en a informé le Ministère public. Le député qui le questionnait a jugé que ce mutisme portait une «grave atteinte» aux droits du parlement et ne faisait qu’alimenter les doutes sur la sécurité de ce projet.