Test: Un conte de fées où l’esquive est la clé de toute victoire

Bercé par les musiques envoûtantes d’Austin Wintory, le compositeur à l’origine de «Journey», «Abzû» et de la série «The Banner Saga», on doit jongler habilement entre les parades et les esquives pour absorber l’énergie des adversaires et déchaîner une puissante attaque. Par ailleurs, il faut se calquer sur la couleur bleue ou orange des ennemis et être en phase avec eux pour espérer les vaincre avec un finale de toute beauté, digne de séries animées japonaises. On ressent une montée en puissance particulièrement grisante dans ces moments-là, un peu comme dans «Asura’s Wrath». Reste à explorer un univers un peu vide et à débloquer des améliorations un peu rares.