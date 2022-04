Lausanne : Un contest pour mixer au Chocolate Festival

L’événement électronique met au concours un créneau pour prendre les platines lors de l’édition 2023 de l’open air.

Les organisateurs ont toutefois posé quelques conditions avant de soumettre une candidature, au plus tard le 25 avril 2022 à midi. Le concours est destiné «uniquement aux nouveaux talents qui ne se sont jamais produits en public​», la démo doit faire minimum 15 minutes et «les genres musicaux doivent correspondre à la ligne artistique du festival​». Trois finalistes seront ensuite sélectionnés par un jury. Ils devront alors soumettre un mix de 60 minutes qui sera publié sur la page Soundcloud du festival. Ultime étape avant de décider d’un gagnant, les trois élus devront démontrer leurs talents derrière les platines, le 4 juin 2022, lors du Chocolate et sur la grande scène, face au jury et au public.