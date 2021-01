Oppositions à analyser

Un pont et un tunnel devront être bâtis pour accueillir les 22’000 véhicules qui traversent le secteur chaque jour. En libérant le centre historique de ce trafic, l’attractivité résidentielle sera bien plus grande dans la Métropole horlogère et la pollution moindre, estime l’Etat. Coût de l’opération: 186 millions de francs, pour une mise en service fin 2026. Des oppositions sont actuellement en cours de traitement. Il n’est pas exclu que la justice doive trancher si la négociation ne permet pas de les lever.