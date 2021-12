Couples non mariés – Un contrat à remplir «quand on s’aime encore» pour ne pas finir à la rue

A la rue du jour au lendemain, sans revenus car sans travail pour s’occuper des enfants, ou encore dépossédé par la famille du partenaire; lors d’un décès ou d’une séparation, les situations difficiles sont multiples. Pourtant, la cause est souvent la même: un manque de préparation aux tristes éventualités. Le Bureau information femmes (BIF) le constate chaque semaine lors de ses consultations. «A la fin de la vie commune, le plus faible des deux peut se retrouver en situation extrêmement précaire», observe Christine Schwaab, présidente du BIF.

Alors que certains renoncent à se marier pour éviter trop d’administratif et garder la facilité de se quitter, cette démarche peut donc paraître contre-productive, concède Christine Schwaab. Mais lorsque l’on partage un logement, ou que des enfants entrent dans l’équation, l’enjeu est de taille: «il arrive que ces situations aboutissent à une entrée au social ou à un bouleversement de vie, rappelle-t-elle. Récemment, une dame âgée de 82 ans s’est inquiétée de ce qui arriverait si son compagnon depuis 25 ans trépassait: ses enfants à lui, copropriétaire avec Monsieur du logement conjugal, ne seraient même pas tenus à trois mois de préavis pour mettre Madame à la porte. De plus, elle n’aurait pas touché de rente de veuve, et n’avait qu’un très petit revenu. Si on n’avait pas réglé la situation, cela aurait pu très mal finir.»