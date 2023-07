Football: Un contrat d’un milliard de francs entre Adidas et Manchester United

Un accord au féminin également

«Le nouvel accord met davantage l’accent sur l’équipe féminine de Manchester United, depuis sa relance en 2018 – poursuivant l’engagement de Manchester United et d’Adidas à faire avancer le jeu féminin», lit-on dans un communiqué sur le site Internet du club mancunien.

«Adidas et Manchester United sont deux des marques les plus importantes du football international et il est tout à fait naturel pour nous de poursuivre notre coopération», a souligné Bjorn Gulden, PDG d’Adidas, dans un communiqué.