Hockey sur glace: Un contrat longue durée avec la SRG SSR

Tous les matches des équipes nationales A féminine et masculine seront retransmis en direct sur la SRF, la RTS et la RSI jusqu’au terme de la saison 2027/28.

Tous les matches des équipes nationales seront retransmis sur la SRF, la RTS et la RSI jusqu’en 2028. Andy Mueller/freshfocus

La Swiss Ice Hockey Federation (SIHF) et la SRG SSR ont étendu le contrat régissant les droits de diffusion et l’ont prolongé jusqu’à la fin de la saison 2027/28. Désormais, tous les matchs des équipes nationales A féminine et masculine seront retransmis en direct sur la SRF, la RTS et la RSI.

La couverture télévisée des équipes nationales suisses sera fortement développée dès la saison prochaine. La SRG, la RTS et la RSI auront désormais en direct tous les matches avec participation suisse, soit l’ensemble des matchs à domicile et à l’extérieur des équipes nationales A féminine et masculine, ainsi que l’Euro Hockey Tour, réunissant les quatre meilleures équipes européennes.

Revalorisation du hockey sur glace

«Nous nous réjouissons de la prolongation du partenariat avec la SSR et de son extension à l’Euro Hockey Tour», a déclaré Patrick Bloch, CEO de Swiss Ice Hockey, qui salue notamment le fait que tous les matches de l’équipe nationale A féminine, Mondiaux compris, seront retransmis dès la saison à venir. « Il s’agit d’une étape essentielle pour nous et pour le développement du hockey sur glace féminin en Suisse.»

Patrick Bloch souligne que la collaboration avec la SSR avait fait ses preuves et garantissait aux téléspectatrices et téléspectateurs dans toute la Suisse un accès de première qualité au hockey sur glace du plus haut niveau: «La retransmission en direct de l’ensemble des matchs des équipes nationales A apporte une plus-value conséquente aux équipes nationales, au hockey sur glace suisse et en particulier au hockey sur glace féminin.»