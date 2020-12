Suisse : Un contre-projet à l’initiative dite paysage doit être élaboré

Le Conseil fédéral propose un contre-projet indirect à l’initiative populaire «contre le bétonnage de notre paysage» Il veut surtout attendre la fin des travaux de commission avant de trancher.

La séparation entre zone constructible et non constructible doit être renforcée. S’il partage le principal objectif de l’initiative dite paysage, le Conseil fédéral estime que le texte crée des incertitudes. Il lui préfère un contre-projet indirect.

L’initiative populaire «contre le bétonnage de notre paysage» veut limiter les constructions hors des zones à bâtir. Confédération et cantons doivent veiller à ce que le nombre de bâtiments et les surfaces qu’ils occupent n’augmentent pas sur le territoire non constructible, selon ses auteurs.