Genève : Un contreprojet à l’initiative voulant abolir les rentes à vie

L’initiative des Verts’libéraux «Pour l’abolition des rentes à vie des conseillers d’État» n’a pas convaincu. Le Grand Conseil genevois aimerait s’accorder avec le projet de loi du gouvernement.

Le Grand Conseil a refusé le texte mercredi par 56 non, 34 oui et une abstention. (image d’archive)

Le Grand Conseil genevois a rejeté mercredi l’initiative des Verts’libéraux «Pour l’abolition des rentes à vie des conseillers d’État». Il a décidé de lui opposer un contreprojet qui se basera sur le projet de loi du gouvernement sur le traitement et la retraite des magistrats.

L’initiative demande qu’après la fin de leur mandat, les conseillers d’État et le chancelier perçoivent durant 24 mois au maximum un montant fixé à 70% du dernier traitement. Leurs indemnités seraient ainsi comparables à celles de l’assurance-chômage.

Système de retraite conforme

Ce texte n’a pas convaincu le Grand Conseil, qui l’a refusé mercredi par 56 non, 34 oui et une abstention. À la place, les députés ont accepté d’élaborer un contreprojet. Ce dernier reprendra le projet de loi que le Conseil d’État avait déposé en octobre 2017, soit bien avant l’éclatement de l’affaire, et qui vise à rendre conforme au droit fédéral le système de retraite des magistrats.