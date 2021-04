Neuchâtel : Un contrôle d’identité dégénère: deux policiers et un karatéka au tribunal

Un quinquagénaire s’est montré résistant face à deux agents. Ils se sont tous retrouvés devant le Tribunal de police de Neuchâtel la semaine dernière, s’accusant mutuellement de dérapages.

Qui dit vrai? C’est la question que s’est posée le Tribunal de la police neuchâteloise, jeudi dernier, rapporte «ArcInfo». Policiers et karatéka étant à la fois prévenus et plaignants. Des blessures ont été découvertes sur le corps du karatéka au niveau du coude et de l’épaule. Malgré deux opérations, il ne peut plus pratiquer son sport depuis cette altercation. Le quinquagénaire affirme également que l’un des agents lui aurait frappé violement la tête et qu’il se serait ouvert de manière profonde l’arcade sourcilière. Mais aucune trace de sang n’a été retrouvée sur les habits du karatéka ni dans la voiture de police.