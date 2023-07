Genève: Un contrôle douanier finit en course-poursuite

Il a fini sa course en s’encastrant dans une voiture stationnée aux Pâquis.

Le véhicule traversait Genève et a voulu échapper aux douaniers.

Une voiture immatriculée à Fribourg a tenté d’échapper à un contrôle douanier, dimanche aux alentours de 16h30. En provenance de la France, le conducteur traversait Genève, pisté par une patrouille de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF). Lorsque les agents se sont identifiés pour contrôler le conducteur, celui-ci a refusé d’obtempérer, et a pris la fuite en direction des Pâquis. Rue Ferrier, le chauffard a perdu la maîtrise de son véhicule et s’est encastré dans une automobile en stationnement.