OTAN: Un coran brûlé met un frein à la candidature de la Suède

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, estime que la manifestation au cours de laquelle un coran a été brûlé «ne relève pas de la liberté d’expression» et condamne cet incident «dans les termes les plus forts».

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a fustigé, jeudi, la Suède pour avoir autorisé la tenue d’une manifestation au cours de laquelle un coran a été brûlé, assombrissant encore les chances de voir ce pays nordique rejoindre l’OTAN. «Nous enseignerons aux Occidentaux arrogants qu’insulter les musulmans ne relève pas de la liberté d’expression», a déclaré le président turc lors d’une intervention télévisée, ajoutant qu’il condamne cet incident «dans les termes les plus forts».

Un Irakien a brûlé, mercredi, un exemplaire du coran devant la principale mosquée de Stockholm, après que la police suédoise a autorisé ce «rassemblement», qui coïncidait avec le début de la fête musulmane de l’Aïd al-Adha. «Nous montrerons notre réaction de la manière la plus ferme possible, jusqu’à ce qu’une victoire déterminante soit remportée contre les organisations terroristes et l’islamophobie.»