France : Un corps de femme démembré retrouvé derrière un local désaffecté

«Au départ, il pensait que c'était une poupée, mais on est allés voir, on a compris que c'était un corps quand on a vu un tatouage et un piercing» ont expliqué des témoins interrogés sur place, encore sous le choc. Alerté par les jeunes, le gérant d'un bar a alors contacté les forces de l'ordre. Un important dispositif de police avec une vingtaine d'agents a rapidement été mis en place et la scène a été balisée, entre le centre commercial des Bleuets et le bâtiment désaffecté qui hébergeait auparavant une épicerie.