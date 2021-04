Espagne : Un corps découvert sur une plage de Ceuta suscite l’interrogation

Le cadavre d’un homme de 60 ans, détenteur d’une carte d’identité française, porteur d’une palme et vêtu en habits de ville, a été retrouvé par la Garde civile dimanche matin.

«Nous supposons qu’il venait du Maroc»

L’homme «était encore vêtu de vêtements de ville et portait une palme» à un pied, a-t-il précisé.

En raison de ces détails, «nous supposons qu’il venait du Maroc» à la nage mais cela n’a pas encore été confirmé, tout comme la cause exacte du décès, qui semblait récent en raison de l’état du corps, a-t-il expliqué.

Un migrant, probablement marocain, a d’ailleurs réussi à passer à la nage dans la nuit de samedi à dimanche et a été hospitalisé du côté espagnol en état d’hypothermie, a précisé le porte-parole.

Un cas «assez atypique»

Mis à part ce cas, la nuit de samedi à dimanche «a été une nuit avec très peu de pression migratoire» et aucun autre passage n’a été recensé, selon la même source.

Ceuta et Melilla, l’autre enclave espagnole située sur la côte marocaine, seules frontières terrestres de l’Union européenne avec l’Afrique, sont régulièrement le théâtre de tentatives de migrants de franchir en force les clôtures.

Interrogé sur l’éventualité d’un lien avec le narcotrafic, très développé entre les côtes marocaines et espagnoles, le garde civil a estimé que cela n’aurait «pas beaucoup de sens».

Le Maroc a décidé de suspendre à compter de mardi à minuit et jusqu’à nouvel ordre, tous les vols de passagers vers et en provenance de l’Espagne et de la France, afin d’endiguer la progression de la pandémie de Covid-19.