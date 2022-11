France : Un corps retrouvé à Lille après l’effondrement de deux immeubles

«Levée du dispositif»

Deux immeubles de trois étages, dont l’un était en travaux, s’étaient écroulés samedi vers 9H15 rue Pierre-Mauroy, une artère commerçante du centre-ville, mais la plupart des habitants avaient pu être évacués grâce à l’alerte lancée par l’un d’eux quelques heures plus tôt.

Plusieurs responsables politiques avaient initialement indiqué qu’il n’y avait «a priori» pas de victimes, avant que les pompiers annoncent être à la recherche de ce médecin dont la voiture était garée sur place et qui ne s’était pas présenté à ses rendez-vous. Une autre personne, légèrement blessée, avait pu être évacuée au-dessus des décombres samedi après midi, selon les secours.

«On vient de refaire passer les chiens pour une dernière levée de doute. On va procéder a la levée de l’ensemble du dispositif», a précisé dans la nuit le lieutenant-colonel Stéphane Beauventre. «La scène maintenant est figée pour le procureur.»

«J’en tremble encore»

Le parquet de Lille a indiqué à l’AFP avoir ouvert une enquête pour «mise en danger de la vie d’autrui» et diligenté «une expertise judiciaire». Selon le ministre délégué au Logement, Olivier Klein, qui se rendra à Lille lundi, cet immeuble n’était pas «frappé d’insalubrité».

«On n’arrivait plus à ouvrir la porte, on entendait des gravats tomber», a raconté à France Bleu Nord ce jeune homme, Thibault Lemay, qui a aussitôt prévenu les secours. La police municipale et les pompiers ont décidé d’évacuer un bâtiment, l’autre semblant vide, estimant «qu’il y avait un vrai risque» a indiqué Mme Aubry.