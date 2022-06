Canton de Berne : Un corps sans vie repêché dans l’Aar

La victime, qui a été retrouvée entre Thoune et Berne, n’a pas encore été identifiée.

Une personne a été retrouvée sans vie mercredi matin, dans l’Aar, à Rubigen (BE). L’identification formelle du corps est en cours, indique la police cantonale bernoise. Il n’existe pas d’indice d’une implication tierce dans le décès.

La police a été alarmée le mercredi matin. Un témoin avait aperçu un corps inanimé dans l’Aar, à Rubigen. Les forces d’engagement immédiatement dépêchées sur place ont pu localiser le corps à proximité de la berge et l’extraire du cours d’eau. La personne était déjà décédée. Une enquête est en cours afin de clarifier les causes et circonstances exactes de ce drame.