Lausanne – Un couac informatique force des étudiants de l’EHL à repasser des exas

Reconnue dans le monde pour son excellence, l’École hôtelière de Lausanne n’est pas pour autant à l’abri des problèmes technologiques. Selon Lucile Muller, en charge de la communication de la prestigieuse institution académique, «une erreur humaine dans le département IT, a conduit l’EHL à interrompre et à reporter en mai, trois sessions d’examens», lundi matin.

Connexions limitées

«Cela fait au moins trois ans que les serveurs péclotent, regrette un étudiant. C’est la première fois que la défaillance est générale, mais il arrive régulièrement, lors d’examens en ligne, que des gens n’arrivent pas à se connecter ou soient éjectés par le serveur.» Des incidents dont la prétendue résurgence surprend Lucile Muller: «Ces commentaires sont globalement subjectifs, juge la chargée de communication de l’EHL. Le problème rencontré lundi a été le fruit d’une erreur humaine. Pour des raisons de sécurité, notre département IT avait limité à mille le nombre d’accès simultanés à notre serveur. Or, nous avions plus de mille étudiants qui devaient passer des examens. Par souci d’équité, nous avons rapidement pris la décision d’annuler et de reporter les sessions.»