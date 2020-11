Lausanne pointe au 6e rang avant ce match et on ne peut pas dire que les hommes de Contini sont en grande forme puisqu’ils n’ont plus décroché de victoire depuis quatre parties (la dernière victoire date de début octobre). Il y a quatre jours, le LS perdait à Bâle tandis que YB a battu ce même FC Bâle il y a huit jours, tout en revenant de Bulgarie cette semaine avec une autre victoire 0-1 contre Sofia. Inutile de dire que les Bernois doivent avoir les jambes lourdes cet après-midi. Aux Lausannois d’en profiter, en ce jour d’inauguration!