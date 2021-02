Super League: Servette manque un penalty contre Saint-Gall!

Les Grenats de Genève reçoivent ce soir dès 18h15 un FC Saint-Gall en perte de vitesse depuis la rentrée en début d'année. En effet, les "Trembles" vert et blanc ont perdu trois fois de suite, ce qui n'était plus arrivé depuis deux ans. Et pis encore, les Suisses alémaniques n'ont remporté qu'un de leurs sept derniers matches. A Genève d'en profiter, puisqu'il compte le même nombre d'unités que son adversaire au classement.