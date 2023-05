Météo: bise noire avant le week-end de l’Ascension

Le temps s’annonce venteux et frais ce mercredi. Les conditions devraient néanmoins être un peu plus clémentes pour la fin de la semaine.

Le lac Léman est agité ce mercredi (image d’archives). Christine Talos/20min

Mais où est passé l’anticyclone? Après une première partie de printemps pourrie, la valse des gouttes froides se poursuit. Et ce n’est pas encore fini.

Le creusement d’une dépression sur la Méditerranée et la convergence de deux zones humides sur les Alpes ont engendré d’importantes précipitations sur la Suisse centrale et orientale, où il est tombé près de 60 mm de pluie entre mardi et mercredi matin, selon MétéoSuisse.

Trafic perturbé sur le Léman

Une configuration qui est également propice à un coup de bise noire, ce vent humide et frais, avec de fortes rafales sur le Plateau. Le pic d’intensité est prévu ce mercredi et des pointes pourraient atteindre les 90 km/h sur l’ouest du pays, prévient l’agence. Cette situation a poussé la CGN à revoir ses plans. La ligne entre Nyon et Yvoire (F) a en effet dû être suspendue pour toute la journée. Des annulations sont également à prévoir sur les liaisons Lausanne- Evian et Lausanne-Thonon et plusieurs croisières sont concernées.

Amateurs de beau temps rassurez-vous, tout n’est pas perdu pour l’Ascension. Le temps devrait rester changeant mais généralement sec, jeudi et vendredi, avec un vent fléchissant. Et il est possible d’espérer davantage de soleil et de douceur pour le week-end, selon MétéoSuisse. Pour un retour durable des hautes pressions, par contre, il va falloir attendre encore un moment.





Prévision de l’évolution des pressions: anticyclone en rouge et dépression en bleu. MétéoSuisse.