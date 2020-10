Prilly (VD)Un coup de feu paralyse un centre commercial

«J’étais devant la Coop avec mes copines, des policiers sont venus vers nous l’air paniqué pour nous demander de rentrer dans le centre commercial. Ça fait super peur», raconte une écolière du quartier, bouleversée. Jeudi vers midi, une grosse intervention a en effet été mise sur pied, à grand renfort de casques et d’armes lourdes, qui a semé la panique dans la zone. Les passants ont tous été repoussés vers des commerces pour les mettre en sécurité.

«J’ai cru que les clients rentraient à cause du froid, mais c’était sur ordre de la police, raconte le tenancier d’un bar voisin. Presque une heure après nous sommes toujours bloqués dedans, et on n’est au courant de rien.»