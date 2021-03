Vaud : Un coup de main au quotidien

Une année après sa mise en place, le système d’aide aux personnes en difficulté dans leurs activités de tous les jours demeure d’actualité.

L’Association vaudoise d’aide et de soins à domicile reste au front.

En raison de la pandémie de coronavirus, certains actes essentiels de la vie quotidienne se sont compliqués pour beaucoup de personnes. Dans le canton de Vaud, le système d’aide mis en place depuis une année par le Département de la santé et de l’action sociale, avec l’appui de l’Association vaudoise d’aide et de soins à domicile, des communes vaudoises et de nombreuses associations, permet de soulager ces personnes dans leurs activités de tous les jours. La hotline Centrale des solidarités répond du lundi au vendredi de 8h à 17h au 0800 30 30 38.