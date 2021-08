Suisse - «Un coup de massue pour la recherche et l’innovation»

Working and look in to microscope in lab Getty Images

La décision du Conseil fédéral de sortir de l’accord-cadre avec l’Union européenne a atterré les milieux de la recherche et de l’enseignement supérieur. «C’est un vrai coup de massue, car cela nous exclut d’un grand nombre de projets. Les hautes écoles suisses sont reléguées à un rôle de second plan au niveau de la recherche » explique Luciana Vaccaro, rectrice de la HES-SO. Les EPF et les universités vont aussi perdre la possibilité de participer à d’importants programmes, comme ceux de l’European Research Council (ERC).

Le fait de ne plus être partie prenante au programme Horizon Europe ne privera pas la Suisse que de moyens financiers. «Ce sera une grosse perte de leadership dans le domaine de la recherche et c’est aussi un gros dégât d’image» car la tendance isolationniste de la Suisse, qui s’était déjà manifestée avec la libre-circulation en 2014, est souvent mal comprise à l’étranger. A cela va s’ajouter la perte de réseau, donc de contacts et d’échanges avec les milieux internationaux, faute de présence. «L’argent ne fait pas tout, rappelle Luciana Vaccaro. Nous vivons dans un monde global.»

Un appauvrissement global

Concrètement, l’impact se fera ressentir sur le long terme, aussi bien dans l’enseignement supérieur que dans l’économie ou la vie quotidienne de la population. «À la HES-SO, ces quatre dernières années, nous avons bénéficié de 18 millions d’euros de fonds de l’UE pour la recherche. Ce sont des projets qui ont un impact concret sur le terrain et dans la vie des gens. Nous collaborons avec des entreprises locales, nous faisons de l’innovation, cela crée des postes d’assistants, qui sont ensuite engagés dans l’enseignement ou dans l’économie. S’il y a moins de projets, les jeunes chercheurs accepteront plus facilement des postes à l’étranger et il y aura moins de possibilités pour former la relève», détaille Luciana Vaccaro.