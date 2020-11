Mark Louis (joueur canadien du Dukla) et Patrik Maier (joueur slovaque du Slovan) en sont venus au mains, après avoir tombé les gants. Louis (No 4, maillot orange et noir) a alors asséné un coup de poing d’une violence inouïe dans le visage de Maier (No 43, maillot blanc). Ce dernier est tombé dos sur la glace, et est resté inanimé de longs instants, avant d’être évacué sur une civière.