Le président efface rapidement son tweet et corrige le lieu de rendez-vous: il s’agit en fait du Four Seasons Landscaping, qui n’est autre qu’une… entreprise de jardinerie située dans une zone industrielle. Interloqués, les journalistes arrivés sur place publient sur les réseaux sociaux des photos de ce lieu insolite. Plusieurs d’entre eux remarquent avec amusement que le point presse doit se tenir à deux pas d’un sex-shop nommé «Fantasy Island». Avec ce cafouillage, l’équipe de Trump se fait plus que jamais railler sur le web, et le magasin pour adultes semble avoir tapé dans l’œil de nombreux internautes, raconte Slate.