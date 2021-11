Football : Un coup du foulard somptueux pour l’assist de l’année?

Le sulfureux derby du Caire, qui opposait Zamalek et Al Ahly (3-5), a été le théâtre d’une «rabona» délicieuse de l’Égyptien Amr El Solia.

Un geste de grande classe dans un des derbys les plus chauds d’Afrique. Le 219e affrontement entre les deux ogres égyptiens que sont Zamalek et Al Ahly a offert aux amateurs de gestes techniques un très beau spécimen.

Al Ahly s’est illustré d’entrée dans ce match au sommet du championnat égyptien. Une première mi-temps de rêve, qui a vu les visiteurs mener de 2 longueurs après 20 minutes grâce à un autogoal du gardien et un penalty transformé par Ali Maaloul.