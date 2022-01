Chiesa blessé : «Un coup dur pour tout le football italien, et la Juve en premier»

Giorgio Chiellini est revenu mardi sur la terrible blessure de Federico Chiesa qui risque de ne plus pouvoir jouer cette saison.

La grave blessure de l’ailier international Federico Chiesa, absent pour plusieurs mois, est un «coup dur pour tout le football italien», a estimé mardi le capitaine de la Juventus Turin et de l’équipe d’Italie, Giorgio Chiellini.

«C’est un coup dur pour tout le football italien, et la Juventus en premier», a-t-il reconnu en conférence de presse, deux jours après la grave blessure (rupture d’un ligament du genou gauche) de Chiesa, dont la saison est terminée. «On espère pouvoir lui dédier la victoire demain», a-t-il ajouté à la veille de la Supercoupe d’Italie contre l’Inter Milan mercredi soir à San Siro.

«Il est jeune et en forme, ce type de blessure peut encore le faire grandir et le faire devenir encore plus un homme», a encore estimé Chiellini, 37 ans, au sujet de l’ailier de 24 ans, forfait notamment pour les barrages de qualification pour le Mondial 2022 fin mars.