MITSUBISHI CELESTE - Un coupé nippon quasiment tombé aux oubliettes

À l’automne 1975, Mitsubishi dévoilait la Celeste au 21e Salon de l’automobile de Tokyo. Équipé de moteurs de 1,4 et 1,6 litre, le coupé deux portes a impressionné par son grand hayon, son intérieur modulable et ses moteurs modernes.

Une ligne plaisante et une technologie moderne

Les origines japonaises du nouveau coupé étaient clairement visibles et les tendances stylistiques américaines étaient également perceptibles. Le résultat global était plaisant et marquait surtout des points au niveau fonctionnel.

Sous le capot se cachaient des moteurs de 1,6 et 2,0 litres pour l’Europe, d’une puissance respective de 73 et 90 ch. La conception avancée comprenait une culasse en alliage léger, des soupapes en tête, un arbre à cames en tête, un double carburateur inversé, mais surtout deux arbres d’équilibrage pour réduire les vibrations. Mitsubishi a été le premier constructeur automobile à utiliser ce concept, breveté par Frederick Lanchester dès 1904, dans une production à grande échelle.

Si les moteurs de Mitsubishi étaient innovants, le châssis était conçu de manière plus classique. La Celeste disposait d’un train avant McPherson, tandis qu’à l’arrière, un essieu rigide avec ressorts à lames assurait la garde au sol et le transfert des forces motrices.

Un équipement complet

Mitsubishi n’a pas lésiné sur l’équipement de série. Tous les modèles bénéficiaient d’un pare-brise en verre feuilleté, du dégivrage de la lunette arrière, de ceintures de sécurité automatiques, d’appuis-tête avant, d’un autoradio MW/FM et de vitres teintées. Les variantes les plus chères bénéficiaient carrément d’un équipement luxueux. De nombreux attributs de confort, qu’il fallait payer cher chez la concurrence, étaient compris d’emblée dans le prix catalogue de 14’550 francs dans les modèles Celeste. Le coupé, également proposé aux États-Unis sous le nom de Plymouth Arrow, a été construit pendant cinq bonnes années.

Un compagnon agréable

La Mitsubishi Celeste est une voiture compacte. Le coupé bicorps ne mesure que 411,5 cm de long, 161 cm de large et 133 cm de haut. Dans l’habitacle, vous êtes accueilli par le look japonais typique des années 1970, et le constructeur n’a vraiment pas lésiné sur les équipements à l’époque. La visibilité panoramique est excellente et les petites vitres latérales supplémentaires à l’arrière présentent un réel avantage.