Ouganda: Un couple accusé d’avoir torturé son fils a été libéré

Un tribunal ougandais a accordé la libération sous caution d’un couple d’Américains arrêté en décembre pour des faits de torture sur l’enfant de 10 ans dont ils avaient la charge, a dit leur avocat à l’AFP jeudi. Selon des documents judiciaires consultés par l’AFP, Nicholas et Mackenzie S., tous deux âgés de 32 ans, doivent répondre de «trafic aggravé» d’enfant et de «torture aggravée» à l’encontre du jeune garçon, entre décembre 2020 et décembre 2022.