Iran : Un couple adultère a été condamné à mort

Samedi, la presse iranienne a fait mention d’une condamnation à mort de deux amants. Le père de la femme bafouée a refusé de pardonner au gendre infidèle.

Un homme de 27 ans et sa maîtresse âgée de 33 ans ont été condamnés à mort pour adultère en Iran, a rapporté samedi le quotidien réformateur «Sargh», qui cite la décision de la Cour suprême. Au début de l’année, la femme trompée avait présenté à la police des vidéos des ébats de son mari et de sa maîtresse, avant de leur pardonner. Mais son père a exigé la peine capitale pour son gendre et son amante.