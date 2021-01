Samedi peu avant minuit, une tentative de vol à l’arraché dans un bus des transports publics genevois circulant à Ferney-Voltaire (F) a dégénéré, a rapporté dimanche « Le Progrès ». Alors qu’il prenait le bus pour rentrer à Genève après une soirée en France voisine, un couple a été assailli par une dizaine de jeunes, au niveau de la rue de Versoix. Le ton est monté et l’agression a tourné en «bagarre générale», selon la gendarmerie française. Le conducteur du bus qui a voulu s’interposer a reçu des coups, ainsi qu’un chauffeur de taxi intervenu lorsque le couple a tenté de fuir en quittant le bus. L’ami des victimes, venu leur porter secours, a lui aussi été blessé.

Gendarmes mal accueillis

Alertées, plusieurs patrouilles de gendarmerie ont été mobilisées. Arrivées sur place, elles ont été visées par des tirs de feux d’artifice et divers projectiles: barre de fer, barrière métallique. Deux jeunes majeurs ont été placés en garde à vue, l’un pour le vol, l’autre pour la dégradation du véhicule de gendarmerie. L’enquête ouverte pour «vol avec violences en réunion et avec arme, violences sur personne dépositaire de l’autorité publique et dégradation d’un bien d’utilité publique», a été confiée à la brigade de gendarmerie d’Ornex (Ain).