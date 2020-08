Lausanne

Un couple annonce onze vols bidon

Deux trentenaires ont été condamnés pour escroquerie et induction de la justice en erreur. Ils avaient déposé de fausses plaintes certifiant pourtant avoir été dépouillés plusieurs fois d’objets de valeur.

L’homme et sa compagne ont été punis pour avoir induit la justice en erreur.

Cela devenait trop gros: entre 2015 et 2018, un couple a déposé onze plaintes pour vol, dans des bus ou dans sa boîte aux lettres. À chaque fois, il s’agissait d’objets de valeur: téléphones, tablettes, articles de marque ou argent. De plus, dans plusieurs cas, le duo a mis en cause un Africain portant une casquette rouge.