Suisse centrale : Un couple arrêté après des fraudes à la commande de plus de 330’000 frs

Le couple a passé un total de 2220 commandes frauduleuses en ligne entre 2019 et 2022. Utilisant un faux nom et de faux numéros de téléphone, ces deux personnes ont ainsi commandé sur facture un total de 4718 produits – qu’elles n’ont jamais payés – auprès de 25 boutiques en ligne différentes, détaille le ministère dans un communiqué de presse. Le couple indiquait des appartements vides comme adresse de livraison et se rendait sur les lieux avant l’arrivée de la commande pour étiqueter les boîtes aux lettres correspondantes. L’homme ou la femme n’avait alors plus qu’à aller récupérer les colis avec les invitations de retrait de la Poste.