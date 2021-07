Fribourg - Un couple autorisé à nommer leur fille Tiktu Spring Hokkaidö

Pendant plus d’un an, les autorités fribourgeoises refusaient de reconnaître officiellement le nom de Tiktu Spring Hokkaidö. Photo d’illustration

Tiktu Spring Hokkaidö est une petite fille née en avril 2020 dans le canton de Fribourg. Pendant plus d’un an, les autorités refusaient de reconnaître officiellement le nom de l’enfant. Le recours des parents a finalement été accepté.

Connotation masculine et risque de stigmatisation

Pourtant, en juillet 2020 le Service des affaires institutionnelles, des naturalisations et de l'état civil du canton de Fribourg (SAINEC) a refusé d’inscrire ce nom dans le registre. La raison: le prénom inventé Tiktu ne donne aucune indication sur le sexe de l’enfant et a tendance à évoquer des connotations masculines. De plus, le nom permettrait toutes sortes de déformations susceptibles de stigmatiser l’enfant dans ses relations sociales.