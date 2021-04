Djihadisme : Un couple d’Américains inculpé pour avoir tenté de rejoindre l’EI au Yémen

Un couple d’Américains a été inculpé jeudi pour soutien à un groupe terroriste après avoir tenté d’embarquer sur un navire en direction du Yémen, afin de rejoindre le groupe État islamique (EI), a annoncé le ministère de la Justice américain.

James B., 20 ans, originaire de New York (nord-est), et Arwa M., 29 ans, originaire de l’Alabama (sud-est) ont été arrêtés au moment où ils mettaient le pied sur le ponton d’embarquement d’un navire cargo à Newark, dans le New Jersey (nord-est).