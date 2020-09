Environnement : Un couple de condors, espoir de sauvetage de l’espèce

En Equateur, un couple de l’un des plus grands oiseaux du monde a un rythme de reproduction bien plus rapide que d’accoutumé. De bonne augure pour la survie de l’espèce.

«Ce couple de condors est le plus impressionnant et le plus prolifique que nous connaissons pour cette espèce» de Vultur gryphus, explique à l’AFP le biologiste Sebastian Kohn, directeur de la Fondation Condors andins qui collabore avec le ministère de l’Environnement.