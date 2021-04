France : Un couple de personnes âgées retrouvé mort par balles

Le drame a eu lieu en Isère. Un homme de 82 ans aurait tué son épouse de 71 ans avant de se donner la mort.

Sans trace d’effraction, «les premiers éléments de l’enquête (...) laissent penser que Monsieur G. a tué son épouse avant de se donner la mort», a écrit le procureur de Grenoble Eric Vaillant dans un communiqué, confirmant une information du «Dauphiné Libéré» et de Freedom, une radio de La Réunion, d’où était originaire la femme de 71 ans.

Selon le procureur, aucun problème de santé «susceptible d’expliquer le très probable passage à l’acte» de l’homme n’était connu, et il n’était pas connu de la police. «En revanche, des tensions dans le couple semblent s’être exacerbées récemment, au point que Madame G. aurait souhaité quitter son époux pour repartir à La Réunion», ajoute le procureur. Il ajoute que les auditions se poursuivent «pour préciser les relations qu’entretenaient les époux et plus généralement le contexte des faits» survenus sur la commune du Fontanil Cornillon, près de Grenoble, en Isère.