Suisse : Un couple de proxénètes présumés arrêté au Tessin

Un homme et une femme âgés de 38 ans, de nationalité roumaine, ont été interpellés au terme de plusieurs mois d’enquêtes. Ils auraient dirigé des maisons closes dans plusieurs villes tessinoises.

Un homme et une femme de nationalité roumaine ont été arrêtés au Tessin. Ils sont soupçonnés par la police cantonale de diriger un réseau de prostitution illégale.

Les deux citoyens roumains sont accusés de diriger un réseau de prostitution illégal et de réclamer aux femmes des loyers hors de prix et des frais de permis de séjour. L’homme et la femme ont dirigé des maisons closes dans plusieurs villes tessinoises, indique la police cantonale. Le juge a approuvé leur mise en détention provisoire.