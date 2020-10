Genève : Un couple de voleurs à la tire mis hors d’état de nuire

La police a arrêté mercredi deux malfrats qui avaient commis plusieurs larcins avec le même mode opératoire.

Un couple d’Algériens domiciliés en Italie a été arrêté mercredi après-midi à la rue du Rhône, l’artère genevoise du luxe. Cette femme de 30 ans et cet homme de 34 ans ont été repérés par la brigade anti-criminalité. Ils correspondaient au signalement de deux communiqués de recherche. Le duo avait commis des vols à la tire à trois reprises avant d’être pincé. A chaque fois, l’homme s’emparait des biens d’autrui pendant que la femme faisait le guet et détournait l’attention de la victime. Ils avaient dérobé un sac à main dans un centre commercial le 9 octobre, un porte-monnaie dans un café le 14 octobre, et enfin une sacoche dans un magasin le 21 octobre, soit le jour de leur interpellation. Les bandes vidéos ont permis de confondre le couple qui, présenté au Ministère public, a admis les faits reprochés. (jef)