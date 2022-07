Genève : Un couple d’espèce rare a été formé au Bioparc

Une femelle Fossa a rejoint un mâle installé au zoo depuis 2020.

Wild Special et Chloe Gonseth

Depuis le 22 juin, le Bioparc de Genève abrite un couple de Fossa, plus grand carnivore terrestre de Magadascar. L’animal ressemble à un puma miniature et est menacé à l’état sauvage par la chasse, la déforestation intensive et la concurrence avec des espèces invasives. Sakani, 4ans, au Bioparc depuis 2020 en provenance du zoo de Vincennes, a été rejoint par Vanilla, 2 ans, venue du zoo belge de Pakawi Park. Les deus spécimen appartiennent à un programme scientifique de reproduction à l’échelle européenne.